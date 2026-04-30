Anna Macdonald
Investment Strategy Director
Anna Macdonald oversees research on shares, funds and investment trends, and regularly shares her insights to help investors make sense of economic and market developments.
Outside HL, Anna is a non-executive director of Landbay Partners Ltd and a trustee of Enlighten, a non-partisan think tank focused on devolved policy in Scotland.
CV
Investment Strategy Director
Hargreaves Lansdown
April 2026 to present
Head of Private Clients
Aubrey Capital Management
Oct 2024 to March 2026 • 1 year 5 mos
Fund Manager
Amati Global Investors
Feb 2018 to April 2023 • 5 years 2 mos
Executive Director, Head of Research
Adam and Company
Feb 2015-Oct 2017 • 2 years 8 mos